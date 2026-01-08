SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atinge a Região Metropolitana de São Paulo desde o início da tarde desta quinta-feira (8) causa estragos. Hás registro de vias alagadas, árvores derrubadas e desabamentos. Além disso, mais de 40 mil imóveis estão sem luz.

A capital paulista, por exemplo, foi colocada em estado de atenção para alagamentos pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) das 16h10 às 18h20.

No começo da tarde, imagens do radar meteorológico do órgão mostravam que a chuva tinha lento deslocamento e forte intensidade nas zonas leste, sul e sudeste, principalmente nas subprefeituras de Itaim paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera, Mooca, Aricanduva/Formosa, Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar.

Também chovia forte no centro e na zona oeste.

Isso causou pontos de alagamento intransitáveis em todas as regiões, principalmente as leste a sul. Avenidas como a Itaquera, a Ibirapuera e a Santo Amaro foram afetadas.

As inundações causam transtorno aos moradores. Na rua Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes, um ônibus chegou a ficar ilhado e algumas pessoas subiram na lataria buscando por proteção.

Na área atingida pelo temporal, os Bombeiros já atenderam a nove chamados para queda de árvores, onze para enchentes e dois desabamentos. Um deles ocorreu no município de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê.

Em meio a esses estragos, há ainda potencial para queda de granizo e rajadas de vento, segundo previsão.

Atualmente, 40.629 imóveis na Grande São Paulo estão sem luz, segundo informações Enel, concessionária responsável pelo serviço. O número chegou a mais de 60 mil no começo desta noite.

As áreas de chuva que atuam sobre São Paulo são formadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade, resultando em instabilidade.

Com a condição de atenção vigente, as autoridades reforçam recomendações à população: evitar transitar em ruas e avenidas alagadas; não enfrentar correntezas a pé ou de carro; procurar abrigo em locais seguros em caso de chuva forte, mantendo distância de árvores e rede elétrica e planejar deslocamentos, consultando o estado de trânsito e condições das vias antes de sair de casa.

A Defesa Civil informa que permanece em prontidão para atuar em pontos críticos e orientar eventuais ações de emergência.