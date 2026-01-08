SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo teve a casa invadida e foi rendido por ladrões, que levaram pertences e dinheiro por meio de transferências bancárias, na quarta-feira (7). Ele vive em Monte Alegre do Sul (a cerca de 95 km da capital paulista). O grupo invadiu o local armado e também roubou um carro.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, um homem de 25 anos que dirigia um Chevrolet Corsa foi abordado por guardas municipais na Rodovia Perimetral de Itatiba, no interior do estado, na tarde de quarta. Segundo a polícia, ele confessou ter participado do crime e tentou subornar os agentes, terminando preso em flagrante.

"O automóvel foi apreendido, assim como aparelhos celulares e peças de vestuário do suspeito, recolhidos para perícia", afirmou a secretaria.

"O caso foi registrado como roubo, associação criminosa, corrupção ativa e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Itatiba."

*** Outros veículos envolvidos no caso também foram identificados, segundo a pasta.

Um deles foi apreendido na capital paulista, em Paraisópolis, na zona sul. Agentes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Polícia Militar, foram acionados para o local onde havia sido encontrado um carro que teria sido usado no roubo à casa do promotor.