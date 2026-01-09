SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias de temporal, a cidade de São Paulo deve ter mais dias quentes e pancadas de chuva isoladas neste fim de semana. A previsão para esta sexta-feira (9) é de máxima de 31°C, com vento fraco e muitas nuvens, deixando o tempo abafado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, os termômetros sobem ainda mais durante o fim de semana, com máximas de 32°C no sábado e de 33°C no domingo, situação que pode continuar até o início da próxima semana. Também estão previstas pancadas isoladas de chuva.

Desta sexta até o domingo, a sequência deve ser parecida: os dias esquentam e, ao final da tarde, a nebulosidade e a brisa marítima que chega à capital paulista podem aumentar as chuvas, diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta, a média dos termômetros pode chegar a 32°C, com umidade do ar caindo a 40% antes da chuva, e no sábado, o calor é parecido, e a umidade pode ir a 35%. Mas não está prevista chuva significativa, diz o centro.

O Inmet emitiu aviso de perigo potencial de tempestades, o nível mais baixo, para esta sexta-feira, em uma área que vai da parte sul de Mato Grosso do Sul até o litoral sul de São Paulo, além de abranger todo o Paraná e a maior parte de Santa Catarina.

Estão previstas chuvas de até 50 milímetros durante o dia, rajadas de vento de 40 km/h a 60 km/h e queda de granizo.

Uma frente fria formada a partir da passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país também deve aumentar as condições para chuva em São Paulo e Mato Grosso do Sul neste fim de semana. A atuação do fenômeno fica mais restrita ao Sul do país, com pancadas isoladas e alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul para a porção oeste do estado.