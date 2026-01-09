SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretária Adjunta do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que as duas pessoas que foram baleadas por um agente federal nesta quinta-feira (8) em Portland tinham ligações com o Tren de Aragua, uma gangue venezuelana. O caso ocorreu um dia depois que um mulher foi morta baleada em Minnesota por um policial da imigração.

O que aconteceu

McLaughlin afirmou que o alvo da abordagem era um imigrante ilegal venezuelano ligado ao grupo criminoso. Em comunicado publicado pelo X, ela afirmou que agentes da Patrulha da Fronteira dos EUA tinham abordado diretamente o veículo das vítimas antes dos disparos ocorrerem.

Segundo ela, acredita-se que a pessoa que dirigia o carro também seja membro da gangue. A secretária, no entanto, realizou as acusações em relação aos baleados sem apresentar nenhuma prova.

McLaughlin disse ainda que disparos só ocorreram porque a dupla tentou fugir. "Quando os agentes se identificaram para os ocupantes do veículo, o motorista sacou o carro e tentou atropelar os agentes. Temendo por sua vida e segurança, um agente disparou tiros em legítima defesa. O motorista fugiu com o passageiro, escapando do local", afirmou.

Vítimas são um casal, segundo a CNN Internacional. Homem teria sido baleado no braço, enquanto a esposa teria sido atingida no peito. Ainda não está claro qual deles era o condutor do veículo.

Os dois foram levados para um hospital, informou a polícia de Portland. O socorro ocorreu após o homem ligar para a polícia local para informar o que tinha ocorrido. Até o momento, o estado de saúde deles não foi informado.

Chefe de polícia cita incidente em Minneapolis, mas pede calma à população. "Entendemos a emoção e a tensão que muitos estão sentindo após o tiroteio em Minneapolis, mas peço à comunidade que mantenha a calma enquanto trabalhamos para obter mais informações."

Prefeito de Portland fala em "derramamento de sangue". Em uma publicação no Instagram, o democrata Keith Wilson lamentou o incidente. "Não podemos ficar inertes enquanto as proteções constitucionais se desgastam e o derramamento de sangue aumenta. Portland não é um 'campo de treinamento' para agentes militarizados", escreveu.

Wilson pede fim da atuação do ICE na cidade, apesar de emissora citar agentes da Patrulha da Fronteira. "Usarei todas as ferramentas legais e legislativas disponíveis para proteger os direitos civis e humanos de nossos residentes", diz outro trecho do comunicado.

INCIDENTE EM MINNEAPOLIS

Uma mulher morreu na última quarta-feira em Minneapolis, nos EUA, após tiros de um agente de imigração que realizava operações na cidade. A vítima era Renee Nicole Good, 37, mãe de três filhos.

A mulher morava em Minneapolis com a sua esposa, a poucos quarteirões de onde foi baleada. Segundo a mãe dela, a filha era uma das pessoas mais gentis que ela conheceu. "Ela era extremamente compassiva. Cuidou das pessoas a vida toda. Era amorosa, compreensiva e carinhosa. Um ser humano incrível", apontou a genitora.

Agentes teriam sido atacados quando ficaram presos na neve. "Eles estavam tentando desatolar o veículo quando uma mulher os atacou, assim como as pessoas ao redor, e tentou atropelá-los com o carro", afirmou Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Interna.

Renee era poetisa e ganhou um prêmio quando estudava escrita criativa na Universidade de Old Dominion, em Norfolk. Ela foi reconhecida em 2020 pela Academia dos Poetas Americanos com o poema "Aprendendo a Dissecar Porcos Fetais".