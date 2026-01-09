SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partir da próxima segunda-feira (12), está de volta o esquema de rodízio de veículos em vias da cidade de São Paulo.

Rodízio está suspenso até esta sexta-feira (9). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) adotou a medida em 22 de dezembro do ano passado devido ao baixo fluxo de veículos no período de festas.

Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados, como caminhões. Isso inclui a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Rodízio começa com veículos de placas com finais 1 e 2. Oficialmente chamada de Operação Horário de Pico, o rodízio restringe a circulação no chamado anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Segunda-feira: finais 1 e 2Terça-feira: finais 3 e 4Quarta-feira: finais 5 e 6Quinta-feira: finais 7 e 8Sexta-feira: finais 9 e 0Onde o rodízio é válido?

Veículos ficam impedidos de circular em vias do centro expandido. Isso inclui ias marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Romper o rodízio é considerado uma infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro.