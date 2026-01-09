SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ensaios técnicos para o Carnaval de São Paulo começam neste sábado (10).
Até o dia 1º de fevereiro, as 32 escolas de samba filiadas à Liga-SP participam dos ensaios no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte paulista.
O público pode acompanhar gratuitamente os ensaios. Neles, as escolas levam para a avenida parte do espetáculo e testam tempo, as alas e a evolução.
Confira a agenda dos ensaios técnicos previsto para o final de semana.
SÁBADO (10)
- 17h30 - Imperatriz Da Pauliceia
- 18h30 - Unidos De Vila Maria
- 19h30 - Mocidade Alegre
- 20h35 - Acadêmicos Do Tucuruvi
- 21h40 - Camisa Verde E Branco
- 22h45 - Nenê De Vila Matilde
DOMINGO (11)
- 17h30 - X-9 Paulistana
- 18h30 - Unidos De São Lucas
- 19h30 - Independente Tricolor
- 20h35 - Imperador Do Ipiranga
- 21h40 - Amizade Zona Leste
Confira também os ensaios previstos para as próximas semanas.
**16/1**
- 20h30 - Uirapuru da Mooca
- 21h30 - Mancha Verde
- 22h35 - Império de Casa Verde
**17/1**
- 17h30 - Dom Bosco de Itaquera
- 18h30 - Barroca Zona Sul
- 19h30 - Águia de Ouro
- 20h35 - Rosas de Ouro
- 21h40 - Tom Maior
- 22h45 - Gaviões da Fiel
**18/1**
- 17h30 - Primeira da Cidade Líder
- 18h30 - Colorado do Brás
- 19h30 - Dragões da Real
- 20h35 - Estrela do Terceiro Milênio
- 21h40 - Camisa 12
**23/1**
- 20h30 - Morro da Casa Verde
- 21h30 - Vai-Vai
- 22h35 - Mocidade Unida da Mooca
**24/1**
- 17h30 - Unidos do Peruche
- 18h30 - Unidos de Vila Maria
- 19h30 - Nenê de Vila Matilde
- 20h35 - Mocidade Alegre
- 21h40 - Gaviões da Fiel
- 22h45 - Barroca Zona Sul
**25/1**
- 17h30 - Acadêmicos do Tatuapé
- 18h30 - Pérola Negra
- 19h30 - Acadêmicos do Tucuruvi
- 20h35 - Independente Tricolor
- 21h40 - Camisa 12
**30/1**
- 20h30 - Torcida Jovem
- 21h30 - Dom Bosco de Itaquera
- 22h35 - Vai-Vai
**31/1**
- 17h30 - Camisa Verde e Branco
- 18h30 - Mancha Verde
- 19h30 - Águia de Ouro
- 20h35 - Estrela do Terceiro Milênio
- 21h40 - Rosas de Ouro
- 22h45 - Mocidade Unida da Mooca
**01/2**
- 17h30 - Tom Maior
- 18h30 - Colorado do Brás
- 19h30 - Acadêmicos do Tatuapé
- 20h35 - Dragões do Real
- 21h40 - Império de Casa Verde