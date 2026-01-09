SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ensaios técnicos para o Carnaval de São Paulo começam neste sábado (10).

Até o dia 1º de fevereiro, as 32 escolas de samba filiadas à Liga-SP participam dos ensaios no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte paulista.

O público pode acompanhar gratuitamente os ensaios. Neles, as escolas levam para a avenida parte do espetáculo e testam tempo, as alas e a evolução.

Confira a agenda dos ensaios técnicos previsto para o final de semana.

SÁBADO (10)

- 17h30 - Imperatriz Da Pauliceia

- 18h30 - Unidos De Vila Maria

- 19h30 - Mocidade Alegre

- 20h35 - Acadêmicos Do Tucuruvi

- 21h40 - Camisa Verde E Branco

- 22h45 - Nenê De Vila Matilde

DOMINGO (11)

- 17h30 - X-9 Paulistana

- 18h30 - Unidos De São Lucas

- 19h30 - Independente Tricolor

- 20h35 - Imperador Do Ipiranga

- 21h40 - Amizade Zona Leste

Confira também os ensaios previstos para as próximas semanas.

**16/1**

- 20h30 - Uirapuru da Mooca

- 21h30 - Mancha Verde

- 22h35 - Império de Casa Verde

**17/1**

- 17h30 - Dom Bosco de Itaquera

- 18h30 - Barroca Zona Sul

- 19h30 - Águia de Ouro

- 20h35 - Rosas de Ouro

- 21h40 - Tom Maior

- 22h45 - Gaviões da Fiel

**18/1**

- 17h30 - Primeira da Cidade Líder

- 18h30 - Colorado do Brás

- 19h30 - Dragões da Real

- 20h35 - Estrela do Terceiro Milênio

- 21h40 - Camisa 12

**23/1**

- 20h30 - Morro da Casa Verde

- 21h30 - Vai-Vai

- 22h35 - Mocidade Unida da Mooca

**24/1**

- 17h30 - Unidos do Peruche

- 18h30 - Unidos de Vila Maria

- 19h30 - Nenê de Vila Matilde

- 20h35 - Mocidade Alegre

- 21h40 - Gaviões da Fiel

- 22h45 - Barroca Zona Sul

**25/1**

- 17h30 - Acadêmicos do Tatuapé

- 18h30 - Pérola Negra

- 19h30 - Acadêmicos do Tucuruvi

- 20h35 - Independente Tricolor

- 21h40 - Camisa 12

**30/1**

- 20h30 - Torcida Jovem

- 21h30 - Dom Bosco de Itaquera

- 22h35 - Vai-Vai

**31/1**

- 17h30 - Camisa Verde e Branco

- 18h30 - Mancha Verde

- 19h30 - Águia de Ouro

- 20h35 - Estrela do Terceiro Milênio

- 21h40 - Rosas de Ouro

- 22h45 - Mocidade Unida da Mooca

**01/2**

- 17h30 - Tom Maior

- 18h30 - Colorado do Brás

- 19h30 - Acadêmicos do Tatuapé

- 20h35 - Dragões do Real

- 21h40 - Império de Casa Verde