SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Metrô de São Paulo irá retomar os testes da nova frota da Linha 15-Prata na madrugada deste domingo (11). Operação será interrompida durante a ação.

As estações da Linha 15-Prata ficarão fechadas entre a meia-noite e às 10h da manhã deste domingo (11). Durante a madrugada e até a reabertura, os usuários poderão usar os ônibus gratuitos do sistema Paese, de Vila Prudente a Jardim Colonial.

Interrupção é necessária para que os novos trens da Frota S sejam testados. Segundo o Metrô, estão em andamento os testes dinâmicos, atualmente relacionados ao carregamento dos trens e à sinalização. As composições já passaram por avaliações de propulsão, freio, comunicação, climatização, iluminação e acoplamento.

Nova frota deve entrar em operação até o final deste semestre, segundo o Metrô. São 19 novas composições, fabricadas na China pela joint-venture PATS. A Frota S opera de maneira automatizada, sem atuação do operador de trem embarcado.