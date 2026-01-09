O feijão tropeiro passou a integrar um ranking internacional da plataforma gastronômica TasteAtlas e aparece na 5ª colocação entre os melhores pratos da categoria “pratos vegetais” do mundo. A avaliação atribuída ao prato foi de 4,29.

No ranking, a receita tradicional de Minas Gerais aparece ao lado de pratos de países como Itália, Portugal e Índia. Segundo a plataforma, o feijão tropeiro é apresentado como um prato típico associado à história dos tropeiros que cruzavam o interior do Brasil transportando mercadorias.

De acordo com a descrição do TasteAtlas, o prato é preparado com feijão cozido, farinha de mandioca e temperos como alho, cebola, couve e cheiro-verde. A plataforma também destaca as variações regionais da receita existentes em Minas Gerais.

A presença do feijão tropeiro no ranking é apontada como parte de um movimento mais amplo de valorização da culinária mineira, marcada por influências indígenas, africanas e portuguesas, além do uso de técnicas tradicionais e da relação com o território.

Além do destaque no TasteAtlas, Minas Gerais foi citada recentemente pela revista Condé Nast Traveler como um dos destinos gastronômicos de 2026, o que reforça a visibilidade internacional da cozinha do estado.

Tags:

Ranking internacional