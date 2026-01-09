SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) abriu um vestibular complementar para preencher vagas remanescentes do primeiro semestre de 2026. A seleção será feita exclusivamente com base na nota do Enem, sem aplicação de prova.

Podem concorrer candidatos que tenham participado do exame nacional entre 2022 e 2025 e alcançado média mínima de 450 pontos. As inscrições seguem até 23 de janeiro e devem ser feitas pela internet, no site do Núcleo de Vestibulares da instituição. A taxa é de R$ 90.

Ao todo, há vagas em cursos de graduação distribuídos entre os campi Marquês de Paranaguá, Monte Alegre e Ipiranga, em diferentes áreas do conhecimento e turnos. No momento da inscrição, o candidato deve escolher apenas um curso.

No campus Marquês de Paranaguá, há vagas para ciência da computação (20, matutino), design com formação em design de interação (20, matutino), engenharia biomédica (10, matutino), engenharia civil (20, noturno), engenharia de produção (20, noturno) e engenharia de sistemas ciber-físicos (20, noturno).

O campus Monte Alegre concentra a maior parte da oferta. Na área da saúde, são 20 vagas para fisioterapia (matutino) e 10 para fonoaudiologia (matutino). Em ciências sociais e história, há vagas para ciências sociais (20, matutino), história (20, matutino) e história licenciatura (20, noturno).

Na Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais, são oferecidas vagas em administração (20, noturno), ciências atuariais (20, noturno), ciências contábeis (20, noturno) e ciências econômicas (30, noturno). Em educação, o curso de pedagogia tem 30 vagas no período matutino.

Na área de comunicação, letras e artes, há vagas para arte: história, crítica e curadoria (20, matutino), publicidade e propaganda (20, matutino), jornalismo (30, vespertino/noturno), letras -tradução inglês/português (20, matutino) e letras português e inglês (20, matutino).

O campus Ipiranga, dedicado à Faculdade de Teologia, oferece 40 vagas para o curso de teologia no período matutino e 20 no noturno.

A PUC-SP informa que a abertura das turmas depende de um número mínimo de matriculados -20 alunos em cursos de turno único e 25 nos que funcionam em dois turnos. Caso esse número não seja atingido, a universidade pode devolver a taxa de inscrição ou permitir a mudança de opção de curso.

A instituição também permite pedido de reopção posteriormente, desde que haja vagas remanescentes e que a classificação do candidato possibilite a mudança, após o período de matrículas da primeira chamada.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 27 de janeiro. As matrículas dos aprovados serão feitas de forma online, pelo site da instituição.