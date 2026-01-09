SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo flagrou o momento em que um ônibus em chamas desce de ré, desgovernado, a rodovia Fernão Dias, em Igarapé (MG), na manhã desta sexta-feira (9).

Ônibus de turismo pegou fogo enquanto subia a Serra de Igarapé. Enquanto as chamas consumiam o veículo, ele começou a descer de ré, desgovernado, e parou ao atingir o acostamento.

Equipes da Arteris, concessionária responsável pela rodovia, atuaram para debelar o incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar acompanharam o trabalho de rescaldo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Todos os passageiros e o motorista do ônibus desceram em segurança, segundo os bombeiros. Não há informação de quantas pessoas estavam no veículo.

A rodovia ficou completamente interditada no sentido São Paulo. Às 11h46, a Polícia Rodoviária Federal comunicou que o acostamento e a 3ª faixa da rodovia continuam interditadas.