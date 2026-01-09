SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A queda de um elevador na manhã desta sexta-feira (9) deixou quatro pessoas feridas, duas delas em estado grave, em um hortifruti na cidade de Sorocaba (SP).

O elevador da loja despencou do segundo andar em direção ao térreo. Duas das vítimas tiveram ferimentos graves, segundo a Prefeitura de Sorocaba. Unidade do Oba Hortifruti onde ocorreu o acidente fica localizada na avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes.

Uma das vítimas teve de ser socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhada até o Hospital Adib Domingos Jatene. As demais foram levadas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Em nota, o Oba Hortifruti informou que "está apurando internamente os fatos relacionados à situação ocorrida em uma das lojas de Sorocaba, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, com o apoio das equipes técnicas responsáveis".

A empresa afirmou que "está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos e a seus familiares". E "acompanhando de perto a situação e colaborando com as apurações conduzidas pelas autoridades competentes".