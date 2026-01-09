RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais de 70 blocos foram às ruas do Rio de Janeiro no primeiro fim de semana do ano para abrir o calendário não-oficial do Carnaval carioca, e a programação deste sábado (10) e domingo (11) prevê ensaios abertos e novos cortejos.
Já consagrado no Carnaval carioca, o bloco Desliga da Justiça faz ensaio aberto no sábado, no centro da cidade. O evento também conta com ensaios do Que Bloco É Esse e do Blocobuster, este último direcionado para fãs de trilhas sonoras de filmes.
A concentração acontece a partir das 14h na rua do Carmo, no centro da cidade, e se estende até a noite.
Às 16h, o Nosso Bloco se apresenta em evento na Lapa. Também no centro acontece o ensaio pago do Summer Eletro Bloco, que toca sucessos dos anos 2000. O evento acontece na rua da Carioca a partir das 20h.
No domingo, o bloco Agytoê faz ensaio aberto no centro do Rio, a partir das 14h, e o Sinfônica Ambulante se apresenta às 16h em Icaraí, Niterói.
Durante o final de semana, outros blocos sem nome ou programação definida sairão às ruas em locais como a praça Paris e o Aterro do Flamengo.
No universo das escolas de samba, escolas tradicionais fazem ensaios de rua, gratuitos, em seus bairros. Mangueira, no Maracanã, Portela, em Oswaldo Cruz, e Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, fazem ensaios a partir das 17h.
As niteroienses Unidos do Viradouro e Acadêmicos de Niterói ensaiam no domingo à noite, ambas na avenida Ernani Amaral Peixoto.
O número de blocos cresce a partir do próximo sábado (17) e domingo (18), com cortejos como o do Carrossel de Emoções, Nem Muda, Nem Sai de Cima e Chá da Alice.