SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos pelo terceiro dia seguido por causa da chuva de verão, segundo alerta emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

O alerta amarelo é para todas as regiões da cidade. O aviso foi emitido às 15h25 desta sexta-feira (9).

Até a publicação deste texto não havia pontos com alagamentos registrados.

Segundo o CGE, o alerta de alagamentos é válido inclusive para as marginais Pinheiros e Tietê --na véspera, o trânsito travou no fim da tarde com as pistas alagadas.

Pouco antes, por volta das 14h50, a Defesa Civil estadual emitiu alerta cell broadcast para celulares em São Caetano do Sul e Santo André, no ABC paulista, em virtude da chuva forte, com raios, vento e queda granizo.

Segundo o CGE, éreas de chuva formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima atuam na cidade com forte intensidade.

"Conforme as imagens do radar meteorológico do CGE , chove forte nas zonas leste e norte, de forma isoladas nas subprefeituras da Mooca, Vila Maria/Guilherme, Santana e Casa Verde. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e transbordamentos", diz a nota.

Segundo os meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com chuvas se espalhando lentamente pela cidade, variando de intensidade.