RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião monomotor caiu nesta quinta-feira (8) na zona rural do município de Tambaú, no interior de São Paulo, a 247 km da capital. O piloto de 45 anos, que não teve o nome divulgado, sobreviveu e foi socorrido.

A aeronave pertence a uma empresa de pulverização aérea de plantações. Em nota, a Agrossol, dona do monomotor, afirmou que o piloto "estava já no final de uma operação de aplicação de insumos em uma lavoura do interior do município, quando teve uma possível falha mecânica".

A investigação do caso está no Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). A FAB (Força Aérea Brasileira) disse que finalizou nesta sexta (9) a ação inicial envolvendo a aeronave de matrícula PT-VVE, o primeiro passo do processo de investigação das causas do acidente.

A investigação da ocorrência continua, segundo a FAB, para identificar os fatores que contribuíram para o acidente.

A empresa afirmou que o avião fez um pouso forçado em área de mata e pegou fogo em seguida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o começo do incêndio. O piloto conseguiu sair do monomotor antes de o fogo tomar toda a aeronave.

Ainda segundo a Agrossol, o avião estava com manutenção em dia e situação regular. "O piloto é um profissional experiente e estava com a documentação em dia", disse a companhia.