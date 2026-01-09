SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ladrões invadiram um condomínio de alto padrão em Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e renderam um casal de idosos.

O bando, formado por seis homens, entrou pelos fundos do local. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (9).

De acordo com a prefeitura de Santana de Parnaíba, a Guarda Civil Municipal foi acionada pela equipe de segurança do condomínio Scenic após a suspeita do roubo por volta das 2h.

Em publicação nas redes sociais, a administração também afirmou que um dos agentes atirou, que um dos suspeitos foi preso e que parte dos objetos roubados foi recuperada.

O grupo invadiu a casa dos idosos pela janela. Segundo a TV Globo, a ação durou 15 minutos, e eles roubaram celular, tablet e um cordão. Quando eles saíram, a mulher começou a gritar e um vizinho chamou a polícia.

De acordo com a prefeitura, os agentes da GCM chegaram ao local após o roubo, e houve perseguição. O carro com os suspeitos bateu.

"Com às câmeras de monitoramento do sistema Smart Santana, a ação foi facilitada e os suspeitos foram localizados rapidamente", disse a administração.

