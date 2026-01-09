SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um enorme buraco aberto na pista central deu um nó no trânsito da marginal Tietê, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9).

O problema, ocorreu na via sentido rodovia Ayrton Senna, logo após a ponte da Vila Maria, na zona norte da capital paulista.

O trecho ficou completamente bloqueado e no fim da tarde, o trânsito congestionamento na marginal chegou a 50 km.

Em nota, a SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras) diz que o solapamento na altura do número 157 da avenida Presidente Dutra, foi provocado pelo estouro da caixa de inspeção em razão das fortes chuvas.

"A caixa já foi consertada e o solapamento devidamente fechado, restando apenas a execução da concordância asfáltica, etapa final de recomposição do pavimento", diz a gestão Ricardo Nunes (MDB), em nota.

Por causa da chuva na tarde desta sexta-feira, o serviço tem previsão ficar pronto neste sábado (10), afirma trecho da nota.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) monitora o local, que tem interdição no acesso da transposição da pista central para a expressa, bem como da Central para à rodovia Presidente Dutra, 500 metros após a ponte Presidente Jânio Quadros, sentido rodovia Ayrton Senna.

O acesso à rodovia Presidente Dutra pode ser feito pela pista expressa ou pela pista local, explica a companhia.

Em abril do ano passado, uma cratera se abriu no asfalto e interditou o acesso da pista local para a central da marginal Tietê na saída da rodovia dos Bandeirantes, pouco antes da ponte Atílio Fontana, na Vila Anastácio, na zona oeste de São Paulo.

O buraco se formou em 10 de abril após uma chuva forte e chegou a ser fechado, mas voltou a aparecer um mês depois.