SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sol e chuva. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a máxima neste sábado (10) pode chegar a 32°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, onde é medida a temperatura oficial da cidade de São Paulo.

Por outro lado, há alerta, de perigo potencial para tempestade em praticamente todo o estado de São Paulo, inclusive para a região metropolitana de São Paulo.

No alerta amarelo, há tendência de 20 mm a 30 mm de chuva por hora, ou até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h, além de queda de granizo. Entretanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, diz o Inmet.

Para este domingo (11), a máxima na capital paulista tende a alcançar os 33°C. E não deve haver refresco, pois a mínima prevista é de 23°C. Também chove.

A previsão de chuva segue ao menos até a próxima terça-feira (13) e também de temperatura elevada.

Segundo a agência Climatempo, a formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o sul do Brasil deverá aumentar as condições de chuva no estado de São Paulo.

Quem vai aproveitar o fim de semana na praia deverá enfrentar calorão. No domingo, o Imnet prevê quase 40°C de temperatura em Guarujá, na Baixada Santista. Há possibilidade de chuva isolada, mas que tende a ficar mais forte na segunda-feira (12).

Em Ubatuba, no litoral norte, a máxima deve oscilar entre 35°C e 37°C durante o fim de semana.

Em todo o estado, os termômetros devem registrar marcas a partir de 30°C no começo da próxima semana.

CICLONE NO SUL

Os estados da região Sul do país têm alerta laranja para tempestade neste sábado.

Conforme a Climatempo, o ciclone extratropical será o primeiro sistema a influenciar diretamente a região sul neste início de ano.

Ele tem potencial para provocar chuva forte e ventania.

No restante do país, o Inmet emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para as regiões Centro-Oeste e Norte.

Em parte do Nordeste, entre o Sergipe e o Ceará, o alerta é de potencial para baixa umidade relativa do ar, que até domingo pode cair a apenas 20%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), índices abaixo de 60% são prejudiciais à saúde humana.