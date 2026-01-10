SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As operações de busca por duas crianças desaparecidas em Bacabal (MA) entraram no sétimo dia e, agora, contam com a ajuda do Exército Brasileiro e do Batalhão Ambiental.
Os militares chegaram na cidade durante a madrugada deste sábado (10). "1h40, nós estamos aqui na porta do Hotel Pingo de Ouro, recepcionando o Exército Brasileiro, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva", anunciou o prefeito Roberto Costa (MDB) em vídeo nas redes sociais.
O Exército e as forças locais retomaram as buscas por Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michel, 4, às 5h. "Nós viemos recepcionar, preparar toda estrutura para eles para que daqui a pouco nós possamos fazer o encaminhamento de toda essa tropa para reforçar nosso trabalho", detalhou Costa.
O pedido por reforço ocorreu ontem. O prefeito e o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB), solicitaram a ajuda ao governo Federal após seis dias operações sem sucesso. "Toda ajuda é importante. Os trabalhos seguem sem parar, com técnica e equipamentos adequados para localizar as crianças e acabar com o sofrimento da família", falou o líder estadual.
CRIANÇAS SUMIRAM APÓS SAÍREM PARA BRINCAR
Os irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michel, 4, saíram para brincar junto com o primo, Anderson Kauã, 8. Naquele domingo, eles foram até a mata próxima ao povoado de São Sebastião dos Pretos, uma área quilombola, onde moram.
Anderson Kauã foi encontrado na tarde de quarta e está sob cuidados médicos. O menino encontrado chegou ao hospital com quadro de desidratação e desorientado. "Ele está consciente, com quadro de saúde estável e segue internado", diz nota da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.
As buscas se concentram na área da mata onde Anderson Kauã foi localizado. O governador do estado acrescentou que a força-tarefa utiliza drones, veículos especiais e dois helicópteros, além de cães farejadores e agentes de segurança pública.
O prefeito anunciou ainda uma recompensa de R$ 20 mil por "informação concreta" a respeito do paradeiro deles. Costa orientou a população a ligar para o número 181, do sistema de Segurança Pública do estado, ou a se dirigir à coordenação da força-tarefa em Bacabal caso haja pistas de onde as crianças estão.