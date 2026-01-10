As escolas mirins são a base do nosso carnaval. É aqui que nascem futuros ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e tantos outros componentes, avaliou a diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos.
Confira a ordem dos desfiles das escolas de samba mirins:
SÁBADO - 31 DE JANEIRO
Início: 18h
1- Miúda da Cabuçu
2- Inocentes da Caprichosos
3- Império do Futuro
DOMINGO - 1º DE FEVEREIRO
Início: 17h30
1- Golfinhos do Rio de Janeiro
2- Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy
3- Petizes da Penha
DOMINGO - 8 DE FEVEREIRO
Início: 18h
1- Corações Unidos do CIEP
2- Nova Geração da Estácio de Sá
SEXTA-FEIRA - 20 DE FEVEREIRO
Início: 17h
1- Infantes do Lins
2- Herdeiros da Vila
3- Pimpolhos da Grande Rio
4- Tijuquinha do Borel
5- Estrelinha da Mocidade
6- Mangueira do Amanhã
7- Aprendizes do Salgueiro
8- Sonho do Beija-Flor
9- Filhos da Águia
10- Crias Imperatriz
11- Netinhos do Tuiuti
12- Virando Esperança
