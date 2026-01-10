As escolas de samba mirins terão mais dias para desfilar no Rio Carnaval 2026. Em sorteio, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os dirigentes das agremiações conheceram os detalhes do novo formato, que contará com a divisão de mais dias para a criançada se apresentar.

As escolas mirins são a base do nosso carnaval. É aqui que nascem futuros ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e tantos outros componentes, avaliou a diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos.

Confira a ordem dos desfiles das escolas de samba mirins:

SÁBADO - 31 DE JANEIRO

Início: 18h

1- Miúda da Cabuçu

2- Inocentes da Caprichosos

3- Império do Futuro

DOMINGO - 1º DE FEVEREIRO

Início: 17h30

1- Golfinhos do Rio de Janeiro

2- Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy

3- Petizes da Penha

DOMINGO - 8 DE FEVEREIRO

Início: 18h

1- Corações Unidos do CIEP

2- Nova Geração da Estácio de Sá

SEXTA-FEIRA - 20 DE FEVEREIRO

Início: 17h

1- Infantes do Lins

2- Herdeiros da Vila

3- Pimpolhos da Grande Rio

4- Tijuquinha do Borel

5- Estrelinha da Mocidade

6- Mangueira do Amanhã

7- Aprendizes do Salgueiro

8- Sonho do Beija-Flor

9- Filhos da Águia

10- Crias Imperatriz

11- Netinhos do Tuiuti

12- Virando Esperança

