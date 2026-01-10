SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete homens foram detidos na manhã deste sábado (10) em Bananal (SP) sob suspeita de ligação com o CV (Comando Vermelho), facção criminosa do Rio de Janeiro que se espalha e rivaliza com o PCC, de São Paulo, pelo controle do tráfico de drogas no país.

Eles foram localizados em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar paulista. A operação tinha o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre tráfico de drogas na região, que está próxima da divisa com o Rio de Janeiro.

Em um dos imóveis foram apreendidas 30 cápsulas contendo cocaína, 50 cápsulas vazias e um rádio de comunicação.

Oito pessoas foram detidas, sendo sete alvos da operação e uma por porte de entorpecente.

O caso deve ser registrado como associação para o tráfico de drogas.

EXPANSÃO

O Comando Vermelho vive um momento de expansão, tanto na região metropolitana do Rio de Janeiro quanto em outros estados do Brasil, apesar de ser o alvo mais frequente de operações das polícias fluminenses. O diagnóstico é de especialistas que estudam a facção e o crime organizado no país.

O grupo foi alvo da mais letal operação policial brasileira, quando 122 pessoas morreram nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio.

A facção surgiu há mais de 40 anos no Instituto Penal Cândido Mendes, o presídio da Ilha Grande (RJ). Sua origem é atribuída à convivência de presos políticos com criminosos comuns na unidade, em especial assaltantes de bancos.

No grupo de fundadores estão nomes como Willians da Silva Lima, o Professor; José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha; Rogério Lemgruber, o Bagulhão; Paulo César Chaves, o PC, e Eucanã de Azevedo.

Segundo Daniel Hirata, do Geni-UFF (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense), as pesquisas mais recentes sobre o domínio territorial de facções na região metropolitana do Rio mostram uma expansão expressiva do CV nos últimos três anos. Isso ocorreu, segundo ele, pelo método da conquista de territórios já dominados por outras facções e milícias.