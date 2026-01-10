RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a facadas dentro de uma academia em Londrina (PR). O crime ocorreu na segunda-feira (5), e a principal linha de investigação aponta para um crime passional.

De acordo com testemunhas, Lucas Wancler, 37, preparou a emboscada contra David Prado, 37, após descobrir que sua mulher havia tido um relacionamento com a vítima durante o período em que estavam separados.

Imagens do circuito interno da academia mostram que Lucas deu quatro facadas em David no estacionamento, onde aguardava a vítima. Ferido, o rapaz correu para dentro do estabelecimento e pulou a catraca para tentar se proteger. O agressor o perseguiu e o atingiu com, ao menos, mais um golpe.

Lucas foi preso por um policial militar que estava na academia. Em depoimento à Polícia Civil, o agente declarou que o suspeito afirmou que planejou o crime porque a vítima "mexeu com minha mulher".

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem prazo para encerrar. O inquérito ainda está em curso.

Em nota, a advogada Thais Indiara, que representa Lucas, afirmou "que atua no presente caso em estrito cumprimento de seu dever profissional e constitucional, assegurando ao assistido o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa".

"O processo encontra-se em regular tramitação perante o Poder Judiciário, motivo pelo qual eventuais discussões acerca do mérito devem ocorrer exclusivamente nos autos, no momento processual adequado", afirmou a advogada.