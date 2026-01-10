SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que pediu um estudo para avaliar a possibilidade de tabelar os preços de produtos vendidos nas praias da cidade.

Paes citou abusos e preços exorbitantes praticados por comerciantes no verão. "Diante do que tem acontecido, estou determinando que as secretarias de Ordem Pública e Defesa do Consumidor iniciem estudos para avaliarmos a viabilidade de implementação desse tabelamento em nossas praias", publicou nas redes sociais.

O prefeito usou o exemplo de praias de Tel Aviv, em Israel. Ele disse que os preços são tabelados na cidade israelense. "Em geral prefiro deixar o livre mercado funcionar, mas diante do que temos visto, alguma ação terá que ser tomada", afirmou Paes.

Paes ressaltou que o comércio nas praias do Rio só pode funcionar com autorização da prefeitura. Isso inclui barracas, quiosques, aluguel de cadeira e outras atividades.

Na zona sul do Rio, aluguel de espreguiçadeira chega a R$ 100. Segundo reportagem do jornal O Globo, citada pelo prefeito, o preço médio do aluguel de uma cadeira nas zonas Sul e Sudoeste varia entre R$ 15 e R$ 20.