SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A advogada Tayane Cachoeira Dalazen, 36, foi mordida por um tubarão nesta sexta-feira (9) durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha (PE). Ela teve ferimentos na perna sem gravidade e passa bem.

Tayane é de São Paulo e estava em Fernando de Noronha a passeio. Ela estava no mar na região do Porto de Santo Antônio, um dos pontos em que turistas costumam mergulhar em meio a fauna marinha local, incluindo tubarões. Ela estava acompanhada de um guia local quando foi atacada.

A vítima foi levada para o Hospital São Lucas, onde deu entrada com um quadro estável, consciente e com um ferimento superficial. Foi liberada após receber atendimento médico.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, a advogada afirmou que não havia sangue e alimentos no local, nem fez movimentos bruscos que pudessem chamar a atenção do animal.

Também disse que, momentos antes do ataque, um guia de outro grupo havia batido na cabeça de um dos tubarões com uma câmera.

O hospital São Lucas seguiu o protocolo para casos de ataques e acionou os órgãos que monitoram a região e fazem ações preventivas.

Dentre eles estão o Corpo de Bombeiros, Vigilância Ambiental, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões.