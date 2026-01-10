SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O município de Nova Guataporanga (a 658 km de São Paulo) investiga a primeira morte por dengue no estado em 2026. Trata-se de um homem de 53 anos.

A informação é da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo.

A cidade, localizada no Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, tem dois casos da doença confirmados, segundo o painel de arboviroses da pasta. Os dados na plataforma foram atualizados neste sábado (10). Na mesma época, em 2025, havia um caso investigado no local.

A reportagem não conseguiu contato com o município. Em uma rede social da Secretaria da Saúde de Nova Guataporanga, há alertas sobre a circulação do vírus. As primeiras ações de combate ao mosquito Aedes aegypti ?que também transmite zika e chikungunya? foram realizadas nos dias 5 e 6 de janeiro.

De acordo com o painel, em todo o estado, em 2026, há 1.538 casos prováveis de dengue ?289 confirmados e 1.249 em investigação. No mesmo período do ano passado eram 23.435 casos prováveis, com 23.149 confirmados e 36 mortes.

No total, 55 cidades paulistas têm casos confirmados de dengue. São Paulo lidera a lista, com 90. Presidente Prudente, Jacareí e São José dos Campos possuem 30, 28 e 18, respectivamente.

Em nota, a Secretaria da Saúde afirma que desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo tem investido e adotado medidas para controle e monitoramento contínuo do cenário da dengue e outras arboviroses.

Em 2024 e 2025, o estado repassou cerca de R$ 1,3 bilhão para as 645 cidades paulistas utilizarem no combate às arboviroses e fortalecimento da atenção básica, por meio do programa IGM SUS Paulista.

Em parceria com os municípios paulistas, a secretaria realiza capacitações para profissionais de saúde, com o intuito de reduzir a incidência e mortalidade das doenças e coordenar a resposta estadual de forma integrada entre todos os níveis de atenção à saúde.

A vacina de dose única do Instituto Butantan contra a dengue começará a ser aplicada no SUS (Sistema Único de Saúde) em 17 de janeiro nos municípios de Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). No dia seguinte, Botucatu (SP) abrirá a sua campanha de imunização.

O público-alvo será composto pela população de 15 a 59 anos. Na sequência, serão imunizados os profissionais de saúde da atenção primária que atuam na "linha de frente do SUS", como médicos, enfermeiros e agentes de saúde, segundo o Ministério da Saúde. O teste será feito com uma parte do lote de 1,3 milhão de vacinas já entregue pelo Butantan.

O instituto prevê a oferta de 30 milhões de doses anuais a partir do segundo semestre de 2026, com possibilidade de ampliação, a depender da demanda e da capacidade produtiva.

Composto pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, o imunizante se mostrou seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno.

O Brasil poderá chegar a 1,8 milhão de brasileiros com dengue em 2026. Destes, 54% são esperados no estado de São Paulo. O ano de 2026 deverá ser o segundo maior em número de infecções desde 2010.

A estimativa ?que considera o período de 12 meses a partir de outubro de 2025? é resultado do InfoDengue?Mosqlimate Dengue Challenge, uma ação internacional dos projetos InfoDengue e Mosqlimate, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e a FGV (Fundação Getulio Vargas).

As análises para a próxima temporada sugerem um ano com características epidêmicas, mas sem sinais de alcançar os extremos de incidência observados em 2024.

Dengue

A dengue possui quatro sorotipos. Quando um indivíduo é infectado por um deles adquire imunidade contra aquele vírus, mas ainda fica suscetível aos demais.

Quem apresentar febre alta (38°C a 40°C) de início repentino e pelo menos duas manifestações ?dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás nos olhos? deve procurar uma unidade de saúde.

Passada a fase crítica, a maioria se recupera. Em alguns casos, a doença pode progredir para formas graves e óbito.

Os sinais de alarme para a gravidade são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico),

hipotensão postural (queda da pressão arterial ao levantar-se da posição sentada ou deitada), sensação de desmaio, letargia e/ou irritabilidade, aumento do tamanho do fígado, sangramento de mucosa e

aumento progressivo do hematócrito.

Não há tratamento específico para a dengue. Repouso e hidratação são essenciais.