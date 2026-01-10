SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - A cidade do Rio de Janeiro registrou máxima de 39°C na tarde deste sábado (10), segundo o Sistema Alerta Rio.

Temperatura de 38,9°C foi atingida às 15h30. De acordo com o Sistema de Alerta da cidade, registro foi feito na estação Santa Cruz, na zona oeste.

Calor na cidade tem ocorrido devido a um sistema de alta pressão. Isso faz com que o céu tenha poucas nuvens e não tenha registro de chuvas. Os ventos durante o dia ficaram moderados, aumentando ainda mais a sensação de calor.

Cidade entrou no nível 3 de Protocolo do Calor. O indicador é alcançado quando há registro de índices de calor alto, de 36ºC a 40ºC, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Ao entrar nesse nível, cidade alerta população para ações que reduzam efeitos do calor. A Prefeitura do Rio recomenda, por exemplo, maior ingestão de água, consumo de alimentos leves (como frutas e saladas), uso de roupas leves, evitar exposição direta ao sol e bebidas alcoólicas.

Calor continua nos próximos dias

Próximos dias devem seguir com calor intenso no Rio. A máxima para domingo, segunda e terça-feira é de 40ºC. A partir de terça-feira é esperado que o tempo fique parcialmente nublado e que haja pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e a noite.

Previsão do tempo para os próximos 4 dias no Rio, segundo Alerta Rio:

Domingo: mínima de 21ºC e máxima de 40ºC (céu claro e sem chuva)

Segunda: mínima de 23ºC e máxima de 40ºC (céu parcialmente nublado ou nublado e sem chuva)

Terça: mínima de 22ºC e máxima de 40ºC (céu parcialmente nublado ou nublado com chuvas isoladas)

Quarta: mínima de 21ºC e máxima de 37ºC (céu nublado com chuvas isoladas).