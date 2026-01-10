SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família da adolescente apreendida por envenenar marmitas em Minas Gerais descobriu que as comidas estavam contaminadas após o primo dela, o único que consumiu a refeição envenenada, reclamar de uma sensação de "areia" enquanto comia.

Relato foi feito ao pai da adolescente, segundo boletim de ocorrência. O pai, então, fez um vídeo da marmita e mandou para a esposa e mãe da jovem, que confirmou a presença de chumbinho.

Depois, pai da adolescente e o primo foram até a casa onde a jovem estava para questioná-la. Vítima foi levada para UPA e recebeu atendimento médico.

A jovem de 17 anos também envenenou as marmitas do pai e da mãe. Porém, eles não comeram após o relato do sobrinho.

Adolescente admitiu o envenenamento e disse estar com raiva dos pais. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, eles não aprovavam um relacionamento amoroso da filha.

Suspeita foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. Ela aguarda decisão judicial sobre as medidas cabíveis, informou a Polícia Civil.