SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter mais um dia de forte calor neste domingo (11). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 36°C e mínima de 21°C, com sol e muitas nuvens.

A agência Climatempo estima a mesma variação nos termômetros e descarta a possibilidade de precipitação. Já o Inmet aponta para chuvas isoladas ao longo de todo o dia.

A Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas na região do estado que faz divisa com o Paraná, devido à formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil.

O calorão promete ser ainda maior no litoral. A máxima em Guarujá, na Baixada Santista, deve bater 40°C, e há chance de chuva pela manhã, de acordo com o Inmet. Em Ubatuba, no litoral norte, a temperatura pode chegar a 38°C, com poucas nuvens.

A capital paulista alcançou 33,4°C às 15h do último sábado (10), segundo dados da estação meteorológica do Mirante de Santana.

Durante a tarde, o CGE (Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura) colocou as zonas sul e sudeste da cidade em estado de atenção para alagamentos, além da marginal Pinheiros. O Inmet registrou 17 mm de chuva às 18h.

O calor deve permanecer na segunda-feira (12). A previsão do Inmet é de máxima de 31°C em São Paulo ?a Climatempo, por outro lado, indica que os termômetros chegarão a 35°C.