SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Blocos de Carnaval de rua iniciam neste fim de semana temporada de ensaios em locais fechados e com entrada paga na cidade de São Paulo. Casas noturnas que cobram de R$ 20 a R$ 230 pelos shows das agremiações que atraem foliões pelas ruas da capital paulista durante a programação oficial.

Um dos pioneiros da retomada do Carnaval de rua há dez anos, o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta faz neste domingo (11) o primeiro ensaio do ano em um galpão na Barra Funda, na zona oeste da cidade. Apesar de gratuita, a entrada é controlada por ingressos distribuídos em uma plataforma digital. Os acessos estão esgotados desde o fim da semana passada.

Com o tema "São Paulo Não Dorme", o desfile deste ano do bloco é uma homenagem à vida noturna da cidade, e faz referência à casa do bloco, a Laje do Baixo, inaugurada em junho do ano passado.

Outro bloco emblemático da folia de rua paulistana, o Charanga do França, cancelou ensaio que iria ser realizado na manhã deste domingo no centro da cidade. O bloco alegou problemas pessoais para o cancelamento.

A programação inclui apresentações dos blocos Ritaleena, Minhoqueens, Ilú Obá de Min, Casa Comigo, Confraria do Pasmado, Pagu, entre outros.

Atração do Carnaval de Salvador, na Bahia, o BaianaSystem fará apresentação no fim do mês no Memorial da América Latina, na Barra Funda com ingresso a R$ 230.