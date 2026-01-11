SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Era 26 de dezembro quando Wesley Safadão subiu ao palco da Estação Verão Show, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Com pulseiras coloridas nos braços, os expectadores que pagaram até R$ 300 por um ingresso na pista premium erguiam os celulares para registrar o cantor de forró.

O festival vai para sua nona edição e se consolidou como um dos mais tradicionais eventos de música do litoral. Nos últimos anos, ganhou concorrentes em cidades vizinhas, que também viram nos megashows um meio de atrair turistas.

Em geral, as festas acontecem na alta temporada, de dezembro a fevereiro, tendo como principal atrativo artistas de forte apelo popular.

O Estação Verão Show prevê 32 apresentações até 31 de janeiro. A organização espera público recorde de até 400 mil visitantes, inclusive turistas de ao menos sete países sul-americanos.

Nesta edição, já foram realizados shows de artistas como Caetano Veloso e Wesley Safadão. Entre os nomes que ainda subirão ao palco estão Ludmilla e Ivete Sangalo (17) e Marisa Monte e João Gomes (31).

"Temos a brasilidade como tema deste ano. Juntamos o consagrado com uma juventude talentosa de artistas", diz o prefeito Alberto Mourão, 71 anos, que está no sexto mandato e participou da evolução do evento.

Apesar de ser uma iniciativa da prefeitura, os ingressos para o festival custam a partir de R$ 40 (meia-entrada para a pista comum) e incluem uma pista premium que toma toda a frente do palco, além de camarotes nas laterais.

A prefeitura cede o terreno do Kartódromo Municipal e o evento é organizado por uma empresa definida por chamamento público, responsável por arcar com os gastos com estrutura, segurança e cachês a partir da captação de patrocínios e venda de ingressos.

Em Peruíbe, também na Baixada Santista, o festival Viva Verão Peruíbe volta a ser realizado após um hiato de um ano, quando a festa foi suspensa por restrições no orçamento do município.

O evento será realizado de 24 de janeiro a 17 de fevereiro, começando com shows de Seu Jorge e Belo, no Complexo Parque Turístico. O festival, que acontece pela quinta vez, também segue o formato de produção com empresa definida pela prefeitura por edital.

"Assim como em outras cidades, a empresa viabiliza os shows e tem a contrapartida de explorar os ingressos de camarote, pistas e área VIP", detalha o secretário municipal de Turismo, Edilson Almeida, 57.

Os ingressos para pista solidária, que fica em uma área mais distante do palco, saem por R$ 10, valor destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Maior cidade do litoral paulista, Santos não possui um festival específico, mas esse ano terá dois shows gratuitos na praia do Gonzaga: Alexandre Pires em 25 de janeiro e Alceu Valença em 26 de janeiro, feriado municipal pelo aniversário de 480 anos da cidade.

São Sebastião, no litoral norte, dobrou a aposta nos megaeventos. De forma inédita, a cidade terá dois festivais simultâneos organizados pela prefeitura: o Verão Show (de 2 a 31 de janeiro no Centro) e o Festival de Verão (de 9 a 31 de janeiro em Boiçucanga, na costa sul).

O diretor de Turismo da prefeitura, Rodrigo Tavano, diz que as festas ajudaram a movimentar a cidade, que está com ocupação superior a 95% na rede hoteleira. Os eventos miram os moradores da cidade e turistas, incluindo aqueles visitantes de apenas um dia, que aproveitam a praia e, à noite, vão ao show.

Os eventos em São Sebastião têm pista comum gratuita ao público e ingressos pagos para áreas vip e camarotes.

O Verão Show terá os sertanejos Ana Castela e Luan Santana ?o valor total dos cachês da festa é de R$ 10 milhões e será custeado pela empresa vencedora de licitação. No Festival de Verão, os cachês somam R$ 1,8 milhão e serão bancados por uma cervejaria.

Na região, Ubatuba e Caraguatatuba já realizaram seus festivais de época. No auge da estação, até fevereiro, o governo estadual estima que 16,7 milhões de turistas vão circular pelo território paulista ?dos quais 7,5 milhões visitarão as 16 cidades do litoral. O levantamento aponta que 86% dos municípios já avaliam a atual temporada como melhor do que a anterior.