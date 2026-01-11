SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corpo que polícia suspeita ser do cabo da Polícia Militar Fabrício Gomes Santana, 40, foi encontrado na manhã deste domingo (11), em uma chácara em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo.

O corpo tem as mesmas características do policial e um coldre do mesmo tipo que o policial usava. A confirmação da identificação ainda depende de perícia.

A informação foi confirmada por fontes na Polícia Militar.

O último contato dele com um familiar havia ocorrido na manhã de quinta-feira (8). O policial atuava na região do Comando de Policiamento de Área 10, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, e estava de férias quando sumiu.

Três suspeitos de envolvimento no desaparecimento foram presos. De acordo com as investigações, eles seriam as últimas pessoas a terem contato com o cabo. A Justiça decretou a prisão dos três. Outras duas pessoas foram levadas à delegacia, ouvidas e liberadas.

A reportagem teve acesso ao documento da Justiça que determinou as prisões. Conforme o texto, Santana estava em uma confraternização com um grupo de pessoas em um bar, onde houve consumo de bebidas alcoólicas. Em certo momento houve uma discussão entre o PM e um homem, que deixou o local.

Na sequência, um outro homem que permaneceu no estabelecimento recebeu uma ligação. Ele teria sido chamado à presença de lideranças do crime organizado do Jardim Horizonte Azul. Santana deveria ir junto. Neste segundo local o cabo teria sido separado das demais pessoas e sido 'julgado', sendo informado que seria morto, diz trecho do documento.

As informações foram obtidas pela Polícia Civil por meio de depoimentos. Um dos presos contou informalmente que o corpo do cabo Santana foi deixado em uma área de mata às margens da represa Guarapiranga.

A investigação aponta que Santana foi atraído para uma emboscada e morto por ser policial e frequentar uma área dominada pelo crime. Um dos presos seria o homem que estava no carro que escoltou o veículo do PM para ser incendiado.

O cabo desapareceu após ir até uma favela na avenida dos Funcionários Públicos, no Jardim Horizonte Azul, para tentar resolver uma discussão que havia se envolvido na quarta-feira (7).

A PM foi informada sobre o sumiço pelo irmão de Santana na tarde de quinta (8). Segundo ele, o cabo o telefonou pela manhã e contou que se envolveu em uma desavença com um homem ligado ao tráfico de drogas, que teria o ameaçado de expor sua condição de policial para a comunidade.

Durante a conversa com o irmão, o cabo afirmou que iria tentar resolver a situação