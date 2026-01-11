RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tornado atingiu neste sábado (10) um bairro de São José dos Pinhais (PR), cidade da região metropolitana de Curitiba. O fenômeno causou danos a telhas, arvores e muros da localidade.

Dois meteorologistas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) visitam neste domingo (11) o bairro Guatupê para definir a classificação do tornado. Houve danos a telhados, árvores, muros e à rede de distribuição de energia do local.

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, 350 residências foram atingidas, impactando 1.200 pessoas. Moradores de duas casas ficaram desalojados. Duas pessaos tiveram ferimentos leves e foram atendidas em unidades de saúde da cidade.

De acordo com o órgão, os ventos alcançaram 68,5 km/h às 17h35 no aeroporto internacional Afonso Pena, localizado na cidade. Em Curitiba, o registro atingiu 70,2 km/h no bairro Jaridim das Américas.

Imagens nas redes sociais mostram a ventania formando um cone e destalhando casas.

"A equipe de meteorologistas vai avaliar uma série de informações para enquadrar o fenômeno dentro da escala Fujita, que vai até o nível 5 (F5). A escala é a mesma aplicada em Rio Bonito do Iguaçu em novembro, quando um tornado F4, penúltimo nível da avaliação, foi confirmado pelo Simepar no município do Sudoeste", afirmou o governo estadual.

A Defesa Civil do estado afirma que a área de baixa pressão se afasta em direção ao oceano, mas a instabilidade permanece, causando risco de temporais em todo Paraná.

DESTRUIÇÃO RECENTE

Em novembro, o Paraná registrou mortes após passagem de um tornado. O tempo instável foi provocado por um ciclone extratropical que atingiu especialmente a região Sul do país na sexta. No Paraná, os tornados foram registrados nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas morreram, os ventos chegaram a 330 km/h, em uma estimativa divulgada pelo Simepar. Outra vítima morreu na zona rural de Guarapuava.

O QUE É UM TORNADO?

É uma nuvem em formato de funil ou tromba, que se conecta com uma nuvem de tempestade maior. Eles são menores em tamanho ?têm diâmetros de algumas dezenas de metros, normalmente? e duram por alguns minutos.

O tornado pode se formar numa circunstância de ciclone extratropical, mas não se restringe a esse tipo de situação. Outros tipos de tempestade também podem levar à formação de tornados.

O tornado também se forma quando há choque de massas de ar quente e frio. Quando há grande variação de temperatura em mais de uma direção.