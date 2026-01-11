SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O policial civil Paulo Vítor Silva Heitor, de 40 anos, reagiu a um assalto na madrugada deste domingo (11) e acabou baleado e morto na frente de sua mulher no bairro Maracanã, zona norte do Rio.

De folga, Heitor saía de um bar com a esposa por volta das 3h20 quando foi abordado por criminosos. O casal se aproximava do carro estacionado na rua Visconde de Itamarati quando foi surpreendido "por uma tentativa de assalto", diz a Polícia Civil em nota.

Ele teria atirado duas vezes contra os assaltantes, mas errou o alvo. Além disso, foi "atingido por dois disparos", completa o comunicado.

A mulher do policial também foi rendida. Ela foi atingida por um tiro de raspão no dedo, mas foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Os agentes tentaram socorrer o policial, sem sucesso.

Depois de ouvir testemunhas, a Delegacia de Homicídios da Capital busca imagens de câmeras de segurança. "A investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos", diz o comunicado.

Amigos do policial lamentaram o crime nas redes sociais. "Tijuca perde, a polícia perde e a sociedade perde. Saudades, meu irmão PV", escreveu um deles.

