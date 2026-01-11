SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro atingiu neste domingo (11) a temperatura de 40ºC, a maior já registrada neste ano.

Pico de 40ºC foi alcançado às 14h25 deste domingo. Segundo o Sistema Alerta Rio, temperatura foi registrada em Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

Em função das altas temperaturas, Rio entrou no nível 3 do Protocolo de Calor novamente. O indicador é alcançado quando há registro de índices de calor alto, de 36ºC a 40ºC, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Ao entrar nesse nível, cidade alerta população para ações que reduzam efeitos do calor. A Prefeitura do Rio recomenda, por exemplo, maior ingestão de água, consumo de alimentos leves (como frutas e saladas), uso de roupas leves, evitar exposição direta ao sol e bebidas alcoólicas.

No sábado, Rio tinha registrado máxima de 38,9ºC. Forte calor na cidade ocorre devido a um sistema de alta pressão, fazendo com que o céu tenha poucas nuvens e não tenha registro de chuva.

Rio deve ter calor e chuvas no meio da semana

Segunda será de sol no Rio e com poucas nuvens. De acordo com o Alerta Rio, não há previsão de chuva e máxima prevista é de 40ºC

Entre terça e quinta, previsão é de chuva na cidade. Áreas de instabilidade associadas ao calor deixarão o céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas na tarde ou a noite.

Previsão para os próximos dias na cidade do Rio de Janeiro:

Segunda (12): mínima de 22ºC e máxima de 40ºC (sem chuva)

Terça (13): mínima de 22ºC e máxima de 39ºC (céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva)

Quarta (14): mínima de 21ºC e máxima de 36ºC (céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva)

Quinta (15): mínima de 20ºC e máxima de 37ºC (céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva)