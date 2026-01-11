SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (10) o médico José Henrique Germann Ferreira, aos 77 anos. Ele foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, em 2020. A causa da morte não foi informada

Germann assumiu a secretaria de saúde em janeiro de 2019, durante a gestão do governador João Doria. Ele deixou a pasta em julho de 2020, por problemas de saúde, e foi substituído pelo infectologista Jean Gorinchteyn.

Doria lamentou a morte do ex-secretário. "Médico respeitado e gestor público de alta qualidade, Germann prestou relevantes serviços à saúde pública no estado de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu nas redes sociais.

Conselho Regional de Medicina de SP manifestou pesar. "O Cremesp homenageia José Henrique Germann Ferreira pela sua contribuição à saúde pública e expressa suas condolências à família, aos amigos e colegas do médico."

Formado pela USP, Germann foi diretor superintendente do Hospital Albert Einstein. Ele também exerceu o cargo de diretor-adjunto do Hospital Sírio Libanês e o cargo de supervisor do programa de residência médica com ênfase em Administração Hospitalar da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein.

O médico coordenou as primeiras ações do governo de SP na pandemia. Ele estava à frente da secretaria de Saúde quando Doria decretou quarentena e a restrição do comércio no estado, em março de 2020.

Com problemas no coração, passou a se recuperar em casa antes de pedir demissão. Ele deixou de participar das coletivas realizadas diariamente no Palácio dos Bandeirantes na pandemia e, por recomendação médica, reduziu as atividades no governo.

Germann também foi o responsável por implementar o Corujão da Saúde em todo o estado. O programa oferta exames extras em horários alternativos para reduzir as filas em hospitais públicos.