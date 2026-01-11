SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga ataques machistas em série nas redes sociais de uma delegada de 31 anos recém-empossada em São Paulo.

As ofensas ocorreram depois que Raphaela Natali Cardoso publicou uma foto no X, celebrando sua posse no cargo. "Seria mais relevante se estivesse parindo menino", diz um dos ataques, ocorridos na última terça-feira (6). "Quando um povo é liderado por mulheres, é sinal de punição divina", afirma outra ofensa.

Alguns defenderam a proibição de mulheres em cargos no Judiciário e segurança pública. "Delegado, juiz e qualquer cargo de justiça: mulher deveria ser proibido." Os comentários foram feitos por perfis de identidade desconhecida.

A nova delegada apagou seu perfil na rede social e registrou um boletim de ocorrência por discriminação e injúria. O caso é investigado pelo 51º Distrito Policial, na zona oeste da capital.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou a investigação. "De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passou a receber mensagens ofensivas e discriminatórias publicadas por perfis ainda não identificados", disse, em nota.