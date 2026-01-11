RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A passagem de um ciclone extratropical pelo Uruguai provocou tempestades e ventania no Rio Grande do Sul, gerando danos em 18 cidades, segundo balanço divulgado neste domingo (11) pela Defesa Civil estadual.

Não houve registro de feridos ou desabrigados, segundo o balanço divulgado. As ocorrências mais graves foram destelhamento de casas, alagamentos e queda de árvores.

Os efeitos do ciclone foram sentidos na sexta-feira (9) e no sábado (10). Ainda há possibilidades de chuva na região neste fim de semana.

Parobé registrou o destelhamento de 30 residências e a queda de diversas árvores. Outra ocorrência em Mato Leitão, onde uma casa teve seu telhado totalmente destruído, além de outras três que sofreram danos parciais.

A infraestrutura também foi afetada em Minas do Leão com a queda de postes de energia, somada a avarias em telhados. Em Vila Maria, a força dos ventos destelhou uma residência e bloqueou estradas com galhos e árvores.

Em Itaara a principal ocorrência foi a obstrução da BR 158 devido à queda de uma árvore.

O relatório detalha ainda danos em telhados de menor escala em Pantano Grande, Lagoa Vermelha, Cruzeiro do Sul e Rio Pardo, além de quedas de árvores que atingiram moradias ou obstruíram vias em cidades como Lajeado, Santa Maria, São Pedro do Sul, Não-me-Toque e Venâncio Aires.