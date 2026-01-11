RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tornado atingiu neste sábado (10) um bairro de São José dos Pinhais (PR), cidade da região metropolitana de Curitiba. O fenômeno causou danos a telhas, árvores, muros e à rede de distribuição de energia do local.

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) classificou o tornado na categoria F2 na escala Fujita, quando os ventos chegam a um patamar entre tem ventos entre 180 km/h e 253 km/h. A escala varia entre F0 e F5.

O tornado atingiu os valores mais baixos desta categoria da categoria F2, mas ainda assim causou danos expressivos, apontou o Simepar.

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, 350 residências foram atingidas, impactando 1.200 pessoas. Moradores de duas casas ficaram desalojados. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas em unidades de saúde da cidade.

De acordo com o órgão, os ventos alcançaram 68,5 km/h às 17h35 no aeroporto internacional Afonso Pena, localizado na cidade. Em Curitiba, o registro atingiu 70,2 km/h no bairro Jardim das Américas.

Imagens nas redes sociais mostram a ventania formando um cone e destelhando casas.

"A equipe de meteorologistas vai avaliar uma série de informações para enquadrar o fenômeno dentro da escala Fujita, que vai até o nível 5 (F5). A escala é a mesma aplicada em Rio Bonito do Iguaçu em novembro, quando um tornado F4, penúltimo nível da avaliação, foi confirmado pelo Simepar no município do Sudoeste", afirmou o governo estadual.

A Defesa Civil do estado afirma que a área de baixa pressão se afasta em direção ao oceano, mas a instabilidade permanece, causando risco de temporais em todo Paraná.

Destruição recente

Em novembro, o Paraná registrou mortes após passagem de um tornado. O tempo instável foi provocado por um ciclone extratropical que atingiu especialmente a região Sul do país na sexta. No Paraná, os tornados foram registrados nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas morreram, os ventos chegaram a 330 km/h, em uma estimativa divulgada pelo Simepar. Outra vítima morreu na zona rural de Guarapuava.

O que é um tornado?

É uma nuvem em formato de funil ou tromba, que se conecta com uma nuvem de tempestade maior. Eles são menores em tamanho ?têm diâmetros de algumas dezenas de metros, normalmente? e duram por alguns minutos.

O tornado pode se formar numa circunstância de ciclone extratropical, mas não se restringe a esse tipo de situação. Outros tipos de tempestade também podem levar à formação de tornados.

O tornado também se forma quando há choque de massas de ar quente e frio. Quando há grande variação de temperatura em mais de uma direção.