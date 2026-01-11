SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta iniciou neste domingo (11) a temporada 2026 de ensaios de Carnaval em São Paulo.

Em seu 17º ano de desfile, o bloco neste ano escolheu o tema "São Paulo Não Dorme", em homenagem à vida noturna da cidade. Há também referência à Laje do Baixo, casa de samba do Acadêmicos do Baixo Augusta, aberta em junho de 2025.

"É a primeira vez que a gente fala da gente mesmo", diz um dos fundadores do bloco, o empresário da noite e ex-secretário municipal de Cultura Alê Youssef. "O Carnaval de São Paulo virou uma chave. Hoje a experiência carnavalesca na cidade está naturalizada, não existe mais estranheza nem bairrismo, demonizar o Carnaval porque é de São Paulo."

Apesar de gratuita, a entrada para o ensaio, em um galpão fechado na Barra Funda, zona oeste, é controlada por ingressos distribuídos em uma plataforma online.

Outros blocos também agendaram ensaios em locais fechados e pagos para os próximos finais de semana.

Segundo Youssef, a medida é necessária pelo tamanho do bloco. "Se o ensaio fosse na rua, iria ter mais de 300 mil pessoas, não temos autorização da prefeitura", diz.

O calor que beirava os 35ºC na tarde deste domingo em São Paulo aumentou a temperatura dentro do galpão lotado. Foliões sem camisa e com leques em punho tentavam amenizar o desconforto térmico. Ventiladores industriais instalados pelo espaço não davam conta da ventilação. "Não sei se está mais calor aqui dentro do que fora", diz o estudante Gustavo Santos, 21, sem camisa e se abanando com um leque colorido.

As altas temperaturas na época do Carnaval tornam essencial a discussão sobre a possibilidade de estender o horário dos desfiles na cidade para o período noturno, segundo Youssef. Nos últimos anos, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) limitou o encerramento da programação até o fim da tarde. "É a única grande cidade sem Carnaval noturno", diz Youssef.

No ano passado, Nunes justificou a impossibilidade de ter desfiles noturnos pela dificuldade em mobilizar as equipes de servidores municipais por período prolongado.