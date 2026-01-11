SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (10) aos 77 anos o médico José Henrique Germann Ferreira, que comandou a Secretária de Saúde do estado de São Paulo durante o início da pandemia de Covid-19. A causa da morte não foi divulgada.

Germann assumiu o cargo no início da gestão de João Doria (então no PSDB, hoje sem partido), em janeiro de 2019. Ele permaneceu no posto até julho de 2020, quando o país enfrentava a emergência sanitária.

Além de liderar a resposta inicial à pandemia de Covid, ele também foi o responsável por implementar a principal promessa de campanha de Doria para a área --o programa Corujão da Saúde. Germann também deu enfase a inovações digitais enquanto esteve no comando da pasta, com projetos como o aplicativo Hora Marcada e o programa de consulta a distância Multissaude.

Quando deixou a secretaria devido a problemas de saúde, foi substituído pelo infectologista Jean Gorinchteyn, que permaneceu até o fim da gestão Doria.

O ex-governador lamentou a morte do médico nas redes sociais. "Lamento profundamente a perda do dr. José Henrique Germann, que foi secretário de Saúde durante nossa gestão à frente do Governo do estado de São Paulo. Médico respeitado e gestor público de alta qualidade, Germann prestou relevantes serviços à saúde pública no estado de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu Doria.

Entre as entidades que se manifestaram, o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) exaltou sua contribuição à saúde pública e expressou condolências à família, aos amigos e colegas de Germann.

Formado pela USP, Germann fez residência e mestrado em administração hospitalar e saúde, doutorado em administração hospitalar pela Faculdade de Saúde Pública da USP e MBA pelo Insead (Business School for the World).

Ele foi diretor superintendente do Instituto Israelita de Consultoria e Gestão do Hospital Albert Einstein e do próprio hospital. No Sírio-Libanês, exerceu o cargo de diretor-adjunto.

Em 2015, foi eleito pela revista Healthcare Management como uma das personalidades mais influentes do setor, pelo "Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde".

O corpo do ex-secretário foi velado neste domingo (11), no Cemitério Gethsêmani Morumbi, em São Paulo.