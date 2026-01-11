SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Farias Tomaz, 20, se encontrou pela primeira vez com Thayane Smith, 19, desde que ela o abandonou em uma trilha no Pico Paraná no réveillon. O encontro foi divulgado neste domingo (11) pelo Fantástico, da TV Globo.

Thayane pediu desculpa por deixar o amigo para trás. "Não imaginei que isso fosse acontecer", disse. "Peço a Deus que ele tenha te deixado no acampamento a salvo. Eu confiei em você", rebateu Roberto, antes de entregar uma mochila dela que ele carregou durante o caminho de volta.

Roberto disse que o "laço" entre os dois estava encerrado. Ela se despediu com um adeus.

Antes do encontro, Thayane afirmou ao Fantástico que ligou para Roberto, mas ele não atendeu. "Me arrependo porque, seu eu não tivesse deixado ele para trás, nada disso teria acontecido", afirmou.

Retorno para casa

Encontrado vivo cinco dias após se perder, Roberto contou que recorreu a diferentes estratégias para sobreviver sozinho no meio da mata. Ao Balanço Geral, ele relatou que chegou ao pico com a amiga, mas os dois decidiram iniciar a descida devido aos ventos fortes e ao frio intenso.

No caminho, encontraram um grupo de montanhistas e Thayane seguiu com eles em um ritmo mais acelerado. "Eles foram na frente e eu fiquei um pouco mais atrás. Fui andando na minha velocidade, saí um pouco do caminho."

Roberto explicou que sua principal preocupação foi evitar a hipotermia. "Eu controlava bastante a respiração no frio. Tremia o tempo inteiro. A sorte é que eu estava com uma calça e uma blusa que ajudaram bastante", afirmou.

Jovem disse que não encontrou árvores frutíferas. Ele se alimentou apenas de uma ameixa e de um pedaço de panetone que havia levado para a trilha. Depois disso, ficou em jejum, com receio de ingerir algo venenoso encontrado na mata.

Roberto caminhou cerca de 20 quilômetros até encontrar uma pequena chácara, onde pediu ajuda. Na manhã de segunda-feira (5), ao chegar ao local, conseguiu usar um celular para avisar a família. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital em Antonina.