SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Farias Tomaz, 19, que sobreviveu após passar quase cinco dias desaparecido em uma trilha no pico Paraná, se reencontrou com a colega Thayane Smith, 19, com quem havia iniciado o percurso. O momento foi transmitido pelo programa Fantástico, da TV Globo.

"Desculpa por ter deixado você para trás, eu acreditei que você ia conseguir chegar, não imaginei que isso ia acontecer", disse Thayane a Roberto.

A jovem afirmou ter tentado ligar para ele, sem sucesso, e mostrou arrependimento por não ter ficado com o rapaz na trilha. "Se eu não tivesse deixado ele para trás, nada disso teria acontecido."

No reencontro, que aconteceu em uma praça em Curitiba, Roberto devolveu a Thayane sua bolsa. "Se cuida, Deus te abençoe muito, e nosso laço se encerra aqui."

Em entrevista ao Fantástico, o jovem reclamou da falta sinalização na trilha, mas reconheceu que não se preparou como deveria. "Falta sinalização, falta bastante coisa, estrutura. E eu, pela falta da capacidade, de conhecimento em geral do local. Não ter ido com um instrutor foi um erro também", disse.

De acordo com as informações colhidas pelos bombeiros, Roberto e Thayane começaram a subir o pico por uma trilha por volta das 13h de 31 de dezembro.

Antes de chegarem ao cume, Roberto vomitou algumas vezes durante o trajeto. Mas eles seguiram o caminho e chegaram ao alto por volta das 4h do primeiro dia de 2026. A montanha tem 1.877 m de altitude, a mais alta do Sul do Brasil.

Por volta das 6h30, Roberto e a Thayane iniciaram a descida com outros trilheiros, e, durante o trajeto, o rapaz acabou se afastando.

Durante a entrevista, ele afirmou ter errado o caminho em uma encruzilhada. "Tinha uma parte que estava sinalizada, e outra, não, e acabei deslizando penhasco abaixo. Eu tentei voltar para cima, com toda a força, eu puxava e gritava socorro."

Segundo o Fantástico, bombeiros disseram que foi a primeira ocasião em que alguém passou por aquele trecho da trilha sem equipamentos.

Roberto afirmou que vomitou após tomar um iogurte na subida do pico, e que seu corpo ficou fraco e desidratado.

Renata Farias Tomaz, irmã do jovem, também concedeu entrevista ao Fantástico sobre o incidente. "A nossa família estava muito quebrada, muito quebrada, e cada um para um lado. Foi a reconciliação."

Roberto também reencontrou os homens que estavam na fazenda da CGH (Central Geradora Hidrelétrica) Cacatu, em Antonina, onde havia chegado após sair da mata.