O filme brasileiro Agente Secreto ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Wagner Moura também conquistou o prêmio de Melhor Ator de Drama.

O diretor Kleber Mendonça Filho subiu ao palco para pegar o troféu acompanhado pela equipe do longa, incluindo de Wagner.

Mendonça agradeceu a todos que viram o longa, a equipe e também Wagner. Veja o discurso do diretor brasileiro:

"Eu adoraria dizer muito obrigado à Vitrine Filmes no Brasil que fez com que 'O Agente Secreto' virasse um sucesso, agradecer a Emilie , minha produtora e companheira de vida.. Agradecer à nossa equipe e ao elenco maravilhoso. Obrigado, Wagner Moura. As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo. Eu tenho a grande honra de estar nesse grupo de língua não inglesa. Eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um grande momento", disse Kleber.

Agente Secreto concorre ainda esta noite na categoria Melhor Filme de Drama.

O presidente Lula se manifestou nas redes sociais sobre a vitória. Ele escreveu:

"Estamos muito felizes, eu e @janjalula , com a vitória de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua não Inglesa no Globo de Ouro.

Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo.

O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor @kleber_mendonca_filho e o seu extraordinário elenco.

Viva Wagner Moura, a incrível Tânia Maria, @carvalhoalice , @mariafernandacandidooficial , Hermila Guedes, Gabriel Leone, Carlos Francisco e toda a equipe que escreve mais um lindo capítulo da história do cinema brasileiro com essa premiação.

O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro."

