O rodízio municipal de veículos para automóveis na cidade de São Paulo volta a vigorar nesta segunda-feira, 12. No dia, a restrição vale para carros com placas finais 1 e 2.

O rodízio foi suspenso no dia 22 de dezembro de 2025 em razão do baixo fluxo de veículos nos últimos dias de dezembro e no início de janeiro, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A CET lembra que, no período, permaneceram valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Rodízio municipal

O rodízio de veículos restringe a circulação no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

- Segunda-feira: placas finais 1 e 2;

- Terça-feira: placas finais 3 e 4;

- Quarta-feira: placas finais 5 e 6;

- Quinta-feira: placas finais 7 e 8;

- Sexta-feira: placas finais 9 e 0.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas Marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D?Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Segundo a CET, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro envolve uma infração média, resultando em multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.