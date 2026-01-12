Um incêndio atingiu um prédio na manhã desta segunda-feira, 12, na Vila Prudente, zona leste da cidade de São Paulo. As chamas alcançaram o terceiro andar do edifício localizado na avenida Vila Ema, número 516.

O Corpo de Bombeiros mobilizou dez viaturas para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, há grande quantidade de material combustível em combustão no local. Duas pessoas morreram em decorrência do incêndio, um adulto e um bebê que ainda não foram identificados.

O trânsito na Avenida Vila Ema seguia interditado para realização dos trabalhos dos bombeiros por volta das 7h40. Uma faixa da avenida Salim Farah Maluf também foi fechada.