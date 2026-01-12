Uma tromba d?água foi registrada em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, no sábado, 10. O fenômeno é semelhante a um tornado, mas ocorre em mares ou rios.

Vídeos gravados por moradores e banhistas mostram uma nuvem escura sobre o oceano. Um funil se formou, com a área mais ampla nas nuvens e a parte mais fina tocando a água.

A Defesa Civil de Santa Catarina informou ao G1 que não houve feridos nem danos. A reportagem do Estadão tenta contato com o órgão.

Nas redes sociais, a instituição já havia alertado na sexta-feira sobre o risco de ciclone no fim de semana. "A formação de um ciclone entre a Argentina e o Uruguai influencia diretamente o tempo neste fim de semana em SC. O fenômeno aumenta o risco de temporais, ventos fortes e chuva intensa em várias regiões do estado", escreveu em uma publicação.

Na noite deste domingo, ainda há alerta para temporal com raios, rajadas de vento, granizo, destelhamentos, quedas de galhos e árvores, danos na rede elétrica e alagamentos no litoral do Estado.

O que é tromba d?água?

A tromba d?água é um tornado que se forma sobre grandes corpos d?água, como rios, represas, lagos, mares e oceanos. Costumam se originar em locais onde há calor latente armazenado e surgir de nuvens não tão desenvolvidas verticalmente, explica o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em seu site.

"Contudo, em decorrência da menor quantidade de energia envolvida em sua gênese, tais eventos costumam apresentar ventos menos intensos em relação aos registrados pelos tornados", acrescenta o centro.

A tromba d?água pode ser registrada em qualquer lugar do Brasil, mas, por conta de fatores climáticos e meteorológicos, Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul são mais propícios e apresentam maiores riscos ao enfrentar este tipo de evento.

Tromba d?água é perigosa?

As trombas d?água podem representar perigo principalmente às embarcações e também quando avançam para as margens dos corpos d?água a ponto de conseguir atuar em terra firme.

