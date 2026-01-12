O BBB 26 anunciou na noite deste domingo, 11, quais participantes que estiveram nas Casas de Vidro nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil vão participar do elenco definitivo do programa. A estreia está marcada para a segunda-feira, 12.

Até então tidos como 'anônimos' na sociedade, eles formam o grupo Pipoca, que compõe o grupo final do programa ao lado dos representantes do Camarote, composto por famosos (cuja lista oficial ainda não foi divulgada).

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Seleção BBB.

Quem são os participantes da Casa de Vidro que integram o elenco definitivo do 'BBB 26'

Marciele (Norte)

Brígido (Norte)

Jordana (Centro-Oeste)

Paulo Augusto (Centro-Oeste)

Maxiane (Nordeste)

Marcelo (Nordeste)

Samira (Sul)

Pedro (Sul)

Milena (Sudeste)

Marcel (Sudeste)

Os eliminados do 'BBB 26' após as Casas de Vidro

Lívia (Norte)

Ricardinho (Norte)

Chaiany (Centro-Oeste)

Ricardo (Centro-Oeste)

Rafaella (Nordeste)

Leandro (Nordeste)

Elisa (Sul)

Matheus (Sul)

Gabriela (Sudeste)

Breno (Sudeste)