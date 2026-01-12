O BBB 26 anunciou na noite deste domingo, 11, quais participantes que estiveram nas Casas de Vidro nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil vão participar do elenco definitivo do programa. A estreia está marcada para a segunda-feira, 12.
Até então tidos como 'anônimos' na sociedade, eles formam o grupo Pipoca, que compõe o grupo final do programa ao lado dos representantes do Camarote, composto por famosos (cuja lista oficial ainda não foi divulgada).
O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Seleção BBB.
Quem são os participantes da Casa de Vidro que integram o elenco definitivo do 'BBB 26'
Marciele (Norte)
Brígido (Norte)
Jordana (Centro-Oeste)
Paulo Augusto (Centro-Oeste)
Maxiane (Nordeste)
Marcelo (Nordeste)
Samira (Sul)
Pedro (Sul)
Milena (Sudeste)
Marcel (Sudeste)
Os eliminados do 'BBB 26' após as Casas de Vidro
Lívia (Norte)
Ricardinho (Norte)
Chaiany (Centro-Oeste)
Ricardo (Centro-Oeste)
Rafaella (Nordeste)
Leandro (Nordeste)
Elisa (Sul)
Matheus (Sul)
Gabriela (Sudeste)
Breno (Sudeste)