Ex-secretário de Estado da Saúde de São Paulo, o médico José Henrique Germann Ferreira morreu no sábado, 10, aos 77 anos. A causa da morte não foi informada.

Germann comandou a pasta nos primeiros meses da pandemia de covid-19, em 2020. Tinha assumido o cargo em janeiro de 2019, sendo responsável por implantar no Estado o programa Corujão da Saúde (iniciativa para reduzir filas de espera no SUS nos municípios paulistas, oferecendo atendimento em horários estendidos).

Após relatar problemas de saúde, ele foi substituído no cargo pelo infectologista Jean Gorinchteyn, do Hospital Emílio Ribas, em julho de 2020.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) manifestou em nota "profundo pesar" pela morte, ressaltando a contribuição do médico à saúde pública. A entidade expressou condolências à família, amigos e colegas.

O ex-governador João Doria também prestou homenagem ao ex-secretário, que definiu como "médico respeitado e gestor público de alta qualidade". "Germann prestou relevantes serviços à saúde pública no estado de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu.

Formado pela USP, Germann fez residência e mestrado em Administração Hospitalar e Saúde, doutorado Administração Hospitalar pela Faculdade de Saúde Pública da USP e MBA na Business School for the World (Insead).

Foi diretor superintendente do Hospital Albert Einstein e diretor-adjunto do Hospital Sírio Libanês, além de supervisionar o programa de residência médica em Administração Hospitalar da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein.