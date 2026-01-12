Após a luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista do ano passado, Velo Clube e Botafogo estrearam na edição de 2026 empatando sem gols no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, na tarde deste domingo.

Com o 0 a 0 em um jogo movimentado no Benitão, as equipes somam o primeiro ponto no Paulistão - agora num "formato Champions League", em que não há grupos, cada time faz oito jogos na primeira fase, com os oito melhores indo ao mata-mata, e os dois piores sendo rebaixados para o Paulistão A2.

As maiores emoções no primeiro tempo ficaram para a reta final. Aos 32 minutos, o lateral-direito dos donos da casa, Ynaiã, fez grande jogada, passou por Gabriel Inocêncio e cruzou para Sillas, que cabeceou para fora.

Aos 44, Ynaiã apareceu bem mais uma vez e acionou Lucas Duni, que mandou para Sillas dentro da área, que bateu travado por Ericson. A arbitragem, porém, assinalou impedimento. Os visitantes responderam aos 48, com finalização de muito longe de Leandro Maciel que acabou tirando tinta do travessão.

O Botafogo voltou dos vestiários empolgado. Logo aos três minutos, Gabriel Inocêncio limpou o lance e arriscou de fora da área, exigindo boa defesa de Marcelo Carné. Rafael Gava cruzou o escanteio, e Vilar cabeceou com perigo, perto da trave direita.

Os donos da casa demoraram, mas conseguiram responder. Aos 16 minutos, Daniel Amorim recebeu em profundidade e soltou a perna direita, carimbando o travessão. Na sequência, aos 17, não conseguiu pegar em cheio após passe de Sillas, em lance paralisado na sequência por impedimento.

Aos 42, Gabriel Inocêncio fez dura falta sobre Zé Mário, erguendo muito o pé e atingindo a cabeça do adversário, e tomou o cartão vermelho. O Velo pressionou, porém, não conseguiu aproveitar o jogador a mais nos últimos minutos de partida.

O Velo Clube volta a campo na quarta-feira, quando visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 21h. No dia seguinte, o Botafogo-SP recebe o Noroeste, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a partir das 19h.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 0 X 0 BOTAFOGO-SP

VELO CLUBE - Paulo Vitor; Ynaiá, Gabriel Mancha, Betão, Marcelo Augusto e Caíque Silva (Zé Mário); Luiz Otávio, Mateus Norton (Rodrigo) e João Lucas (Rodrigo Alves); Lucas Duni (Daniel Amorim) e Sillas (Jhoninha). Técnico: Pintado.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jonathan Lemos, Ericson, Vilar e Gabriel Inocêncio; Morelli (Matheus Sales), Leandro Maciel, Rafael Gava (Marquinho); Hygor (Thalles), Léo Gamalho (Guilherme Queiróz) e Jefferson Nem (Henrique Teles). Técnico: Cláudio Tencati.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mancha (Velo Clube); Morelli (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP).