Em um jogo envolvendo dois postulantes ao título, Inter de Milão e Napoli empataram em 2 a 2 neste domingo no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 20ª rodada do Italiano. Líder, a Inter viu o fim de sua série de seis triunfos seguidos no campeonato e chegou aos 43 pontos. O Napoli está em terceiro lugar com 39. O meia escocês McTominay, do Napoli, foi o destaque da partida ao falhar no primeiro gol da Inter de Milão e depois marcar duas vezes para os visitantes.

Mesmo no Giuseppe Meazza e com muitos desfalques (De Bruyne, David Neres, Anguissa e Lukaku, todos lesionados), o Napoli começou melhor e conseguia trocar passes no campo de ataque, enquanto a Inter tinha dificuldades para construir as jogadas ofensivas. Praticamente em seu primeiro ataque, o time da casa abriu o placar.

McTominay perdeu a bola no meio-campo no lance que deu início ao ataque da Inter. Marcus Thuram avançou pela esquerda e tocou para Dimarco, que avançava em velocidade e tocou sem chance para o goleiro Milinkovic-Savic, aos 9 minutos.

A Inter de Milão, então, passou a dominar o jogo e bloqueava o avanço dos atacantes do Napoli. McTominay conseguiu se redimir no gol da Inter ao se antecipar à marcação, finalizar o cruzamento de Elmas e empatar o jogo aos 26. A Inter apresentou mais volume de jogo até o final do primeiro, mas sem conseguir criar chances claras de gol.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Napoli começou melhor a segunda etapa e desperdiçou uma grande chance com Hojlund, que chutou para fora, aos 3 minutos. Os visitantes tinham mais posse de bola, mas ficaram novamente em desvantagem aos 28 minutos após pênalti marcado em Mkhitaryan.

O turco Calhanoglu bateu deslocando o goleiro. O Napoli chegou novamente à igualdade aos 36 minutos. McTominay tentou disputar, sem sucesso, bola pelo alto após cruzamento da direita. A bola sobrou para Lang, na esquerda, que cruzou novamente, mas à meia altura. McTominay levantou o pé direito e mandou para o gol.

A Inter de Milão volta a jogar na quarta-feira, novamente em casa, contra o Lecce, em partida atrasada da 16ª rodada. No mesmo dia, o Napoli recebe o Parma, também pela 16ª rodada.