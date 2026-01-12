Regina Duarte usou seu perfil no Instagram neste domingo, 11, para lamentar a morte de Manoel Carlos. O autor morreu no sábado, 10, aos 92 anos. A relação entre os dois ficou marcada pela interpretação de três 'Helenas' pela atriz, nas novelas História de Amor (1995), Por Amor (1998) e Páginas da Vida (2006).

"Manoel Carlos me ensinou muito sobre mim mesma e também sobre a consistência do 'feminino' nas mulheres em geral. Sem o Maneco, a pessoa e a atriz Regina não seriam o que se tornariam depois de viver três Helenas nas novelas. Gratidão. Descansa em paz, meu amado Maneco", escreveu.

Regina Duarte ainda relembrou a primeira ocasião em que trabalhou com o autor, em 1979, durante as gravações do seriado Malu Mulher: "Fui escalada para viver a protagonista de um dos episódios, cujo título era Até Sangrar. Falava das dores que nós, mulheres, estamos sujeitas em diversas situações da vida."

'Helenas' lamentam a morte de Manoel Carlos

Outras 'Helenas' de Manoel Carlos também se pronunciaram sobre a morte nas redes sociais. "Descanse em paz, querido Maneco", escreveu Cristiane Torloni (Mulheres Apaixonadas, 2003).

Maitê Proença (Felicidade, 1991) comentou: "Ah, Maneco adorado. Voe bem leve, voe para paz. Leve junto nosso imenso amor e admiração."

Taís Araújo (Viver a Vida, 2009) publicou: "Obrigada por ter acreditado em mim e por ter me transformado. E, principalmente, obrigada por fazer o Brasil sonhar e ser mais bonito. Seu legado na teledramaturgia jamais será esquecido por todos nós."